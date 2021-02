Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2021 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 febbraio 2021)DEL 1 FEBBRAIOORE 09.35 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAFILE SULLA REGIONALE 214 MARIA E ISOLA CASAMARI PER UN INCIDENTE AL KM 0+800 ALL’ALTEZZA DI FERENTINO; SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA. RISOLTO L’INCIDENTE SULLA A1-FIRENZE CODE IN LENTO SMALTIMENTO. LAVORI E CODE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI APRILIA, DOVE SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA; CHIUSE INFATTI ENTRAMBE LE CORSIE DI SORPASSO NELLE DUE DIREZIONI. PERMANGONO DISAGI PER L’INCIDENTE SULLA VIA AURELIA DOVE SI VIAGGIA INCOLONNATI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CASALE LUMBROSO VERSO LADISPOLI. E SUL RACCORDO ANULARE, FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA. RALLENTAMENTI E CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ...