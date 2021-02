Verso Inter-Juventus | Pirlo al lavoro per cancellare la sfida di campionato

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Archiviata la vittoria di Marassi ottenuta sul campo della Sampdoria, lasi avvia ad affrontare un ciclo di ferro che avrà inizio domani sera a San Siro contro l’, nella semifinale di andata di Coppa Italia. I bianconeri tornano allo stadio Meazza dopo due settimane dalladi, partita nella quale la squadra di Antonio Conte ha surclassato sul piano tecnico e fisico quella di Andrea. LEGGI ANCHE: Calciomercato, uomo chiave in scadenza 2022: pericolo offerte dall'estero Questa volta, però, la musica potrebbe cambiare esponenzialmente, in quanto la crescita dellain queste settimane è stata esponenziale, e gli uomini del Maestro sono desiderosi di riscattare la dolorosa sconfitta patita in ...

- L'Ad nerazzurro #Marotta lascia lo Sheraton Hotel, sede dell'ultima giornata del #... ORE 9.30 - Dzekola permanenza alla Roma. L'agente Alessandro Lucci e il ds giallorosso Tiago Pinto ......la vittoria del trofeo. Ipotesi Kolarov per Bastoni in difesa Molti interisti, però, sono preoccupati per le scelte di formazione che Conte potrebbe fare domani, anche perché l'sarà già ...L'ad nerazzurro nell'ultimo giorno del calciomercato: “La pandemia ha segnato una svolta nell'economia mondiale in generale. Dobbiamo rivedere i contratti ...Squalifiche (pesanti) a parte, Conte potrà schierare la miglior formazione possibile grazie anche al turnover parziale effettuato contro il Benevento. E' la grande occasione per Sanchez, dopo una sett ...