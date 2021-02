teladoiotokyo : Mercato Roma ? Ceduto al Verona il giovane Astrologo: Un giovane calciatore dell?AS Roma Primavera...… - sportli26181512 : Verona #Primavera, colpo Astrologo dalla Roma: Il giovane centrocampista saluta i giallorossi a titolo definitivo… - romanewseu : Primavera: ufficiale #Tahirovic, attaccante classe 2003. Ceduto #Astrologo al #Verona #ASRoma #Romanewseu - PagineRomaniste : Ufficiale, il baby #Astrologo passa al #Verona a titolo temporaneo #ASRoma #Primavera - ilRomanistaweb : ?? Ufficiale - Andrea Astrologo, centrocampista classe 2002 della Primavera, passa dalla Roma al Verona a titolo tem… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Primavera

Corriere dello Sport

- Ilguarda al futuro: il club scaligero ha chiuso per la propria formazioneun acquisto importante, prelevando dalla Roma il promettente centrocampista Andrea Astrologo , prodotto del ...... che arriva a titolo definitivo dal club svedese Varbergs Bois: sarà destinato alladi ...definitiva) Zennaro (C - Lucchese - prestito) Brlek (C - Risoluzione contratto) Sturaro (C -...VERONA - Il Verona guarda al futuro: il club scaligero ha chiuso per la propria formazione Primavera un acquisto importante, prelevando dalla Roma il promettente centrocampista Andrea Astrologo, prodo ...Il centrocampista classe 2002 aveva trovato poco spazio nella Primavera di Alberto De Rossi, con 5 presenze all'attivo. Trasferimento in prestito ai gialloblù ...