Verifiche usando i materiali, “così gli alunni copiano”: ecco come fare. Ci aiuta la tassonomia di Bloom, scarica documento (Di lunedì 1 febbraio 2021) Si possono fare Verifiche con i materiali a disposizione? È necessario fare anche questo? Ma se farle, come farle? Non diamo risposte esaustive, ma consigli che permettano di sperimentare e soprattutto di tutelare la libertà del docente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 febbraio 2021) Si possonocon ia disposizione? È necessarioanche questo? Ma se farle,farle? Non diamo risposte esaustive, ma consigli che permettano di sperimentare e soprattutto di tutelare la libertà del docente. L'articolo .

zazoomblog : Verifiche usando i materiali “così gli alunni copiano”: ecco come fare. Ci aiuta la tassonomia di Bloom scarica doc… - orizzontescuola : Verifiche usando i materiali, “così gli alunni copiano”: ecco come fare. Ci aiuta la tassonomia di Bloom, scarica d… - osnapitzlaau : non so per quale motivo quando sono in videolezione e cambio pagina mi si blocca il video, quindi quando ho le veri… - felixloveseggs : ? . . . day 26-27-28/365 — NON IO CHE HO SALTATO 3 GIORNI ?????????÷*#*#* non sto usando molto twt in questo perio… -