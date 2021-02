Varianti Covid, nuova circolare del ministero: priorità assoluta alla ricerca dei contatti | Ue: con queste dosi immunizzato il 70% entro l'... (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dare priorità alla ricerca e alla gestione dei contatti di casi Covid - 19 sospetti/confermati da variante e identificare tempestivamente i contatti ad alto e baso. E' quanto prevede la nuova ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 1 febbraio 2021) Daregestione deidi casi- 19 sospetti/confermati da variante e identificare tempestivamente iad alto e baso. E' quanto prevede la...

Agenzia_Ansa : La Germania sta ordinando vaccini anti Covid per il 2022 nel caso in cui fossero necessarie dosi regolari o di rich… - robersperanza : Ho firmato una nuova ordinanza che proroga il blocco dei voli in partenza dal Brasile e il divieto di ingresso in I… - TgLa7 : Il #vaccino anti-Covid di Moderna è efficace contro le #varianti inglese e sudafricana. Lo riferisce l'azienda in un comunicato. - KattInForma : Siamo Noi, 1 febbraio 2021 – Varianti Covid e incertezza politica: l’Italia riparte in salita - silvpalazzo : Varianti #Covid, circolare ministero Salute: - isolamento virale in laboratori P3 - sequenziare almeno circa 500 c… -