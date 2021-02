Varianti Covid, l’Oms: “Proteggere anche guariti e vaccinati”, Italia: “Priorità alla ricerca dei contatti”. Test a tappeto nel Regno Unito (Di lunedì 1 febbraio 2021) Cresce l’allarme per le Varianti del Sars-CoV-2. Il Coronavirus si sta “moltiplicando” in tutto il mondo. La cosa non è affatto strana perché è l’usuale ciclo dei virus, tuttavia l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) avverte di fare molta attenzione. Si discute, inoltre, fra gli scienziati, se e in che misura i vaccini attualmente disponibili possano essere inficiati, nella loro efficacia, dall’aumentare delle Varianti del Coronavirus. Comportamenti rigorosi per tutti Per l’Oms “chiunque, compresi coloro che hanno avuto l’infezione o che sono stati vaccinati” deve “aderire rigorosamente alle misure di controllo sanitarie e socio-comportamentali”. Il messaggio è chiaro: aver fatto il vaccino o aver “passato” il Covid ed esserne guariti non significa che possiamo ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 1 febbraio 2021) Cresce l’rme per ledel Sars-CoV-2. Il Coronavirus si sta “moltiplicando” in tutto il mondo. La cosa non è affatto strana perché è l’usuale ciclo dei virus, tuttavia l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) avverte di fare molta attenzione. Si discute, inoltre, fra gli scienziati, se e in che misura i vaccini attualmente disponibili possano essere inficiati, nella loro efficacia, dall’aumentare delledel Coronavirus. Comportamenti rigorosi per tutti Per“chiunque, compresi coloro che hanno avuto l’infezione o che sono stati” deve “aderire rigorosamente alle misure di controllo sanitarie e socio-comportamentali”. Il messaggio è chiaro: aver fatto il vaccino o aver “passato” iled essernenon significa che possiamo ...

