Van der Poel iridato per il terzo anno di fila Alonso investe sulla bici

Eurosport_IT : IL DISCORSO DEL RE ?????? Mathieu van der Poel è CAMPIONE DEL MONDO per la quarta volta in carriera, la terza di fila… - diegoregina : Uno tra i maggiori architetti-designer, Ludwig Mies van der Rohe disse: “La bellezza è certamente nulla che possa e… - JeanpierreIramA : RT @ciclismoliquido: «Chissà quali saranno stati i pensieri di Mathieu van der Poel e Wout van Aert questa mattina. Probabilmente avranno p… - PaoloRecepit1 : Ue/Van der Leyen pasticciona con i vaccini : del resto è stata sostenuta da pd&m5s: cosa si vuol pretendere adesso ? ???? - infoitsport : Van der Poel vince lo scontro iridato tra titani -

Ultime Notizie dalla rete : Van der

A Ostenda, sulla sabbia del mare del Nord, MathieuPoel batte GregAert dopo uno spettacolare duello e conquista il mondiale di ciclocross, il terzo consecutivo, il quarto in carriera. E' un atto di forza del campione olandese, che cade al ...RengerZande ha spinto nell'ultima mezz'ora, raggiungendo velocemente Albuquerque e pronto a sorpassarlo; però, come un fulmine a ciel sereno, la gomma posteriore destra è saltata, ...Lewis Hamilton's contract situation is becoming "quite unpleasant" for the new seven time world champion. That is the view of Russian F1 commentator Alexey Popov, who wonders if Hamilton is ...The 59th Rolex 24 At Daytona has ended and Wayne Taylor Racing has won the overall race for the third consecutive year.