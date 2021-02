Valeria e Fabrizio, morti davanti alla figlia Durante una passeggiata al colle Vareno (Di lunedì 1 febbraio 2021) Stavano facendo una passeggiata sul sentiero che dal colle Vareno porta al Salto degli sposi. La donna è caduta e l’uomo ha cercato di fermarla, precipitando anche lui. Milanesi, avevano una casa a Castione Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Stavano facendo unasul sentiero che dalporta al Salto degli sposi. La donna è caduta e l’uomo ha cercato di fermarla, precipitando anche lui. Milanesi, avevano una casa a Castione

VoceCamuna : Chiarite le dinamiche dell'incidente - Notiziedi_it : La tragedia di Monte Vareno: Valeria e Fabrizio, morti scivolando in un burrone davanti alla loro bambina - angiuoniluigi : RT @repubblica: La tragedia di Monte Vareno: Valeria e Fabrizio, morti scivolando in un burrone davanti alla loro bambina - repubblica : La tragedia di Monte Vareno: Valeria e Fabrizio, morti scivolando in un burrone davanti alla loro bambina - liakadhija : RT @Davidone74: Valeria e Fabrizio, morti sul sentiero che porta al «Salto degli sposi» fra le urla degli amici e il pianto della figlia ht… -