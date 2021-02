Vaccino, Speranza: “Somministrate 2 milioni di dosi fino ad oggi” (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – “Due milioni di dosi di vaccino somministrate fino ad oggi. Grazie alle donne e agli uomini del Servizio sanitario nazionale che ci hanno permesso di raggiungere questo primo risultato“. Lo scrive su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza. Leggi su dire (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – “Due milioni di dosi di vaccino somministrate fino ad oggi. Grazie alle donne e agli uomini del Servizio sanitario nazionale che ci hanno permesso di raggiungere questo primo risultato“. Lo scrive su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza.

