Vaccino per Over 80: ecco i calendari regione per regione (Di lunedì 1 febbraio 2021) Comincia la sessione di somministrazione del Vaccino per gli Over 80: ecco quando ci si può registrare per le somministrazioni nella propria regione La campagna della somministrazione del Vaccino per gli Over 80 è in fase di inizio. Ogni regione d’Italia, come secondo quanto stabilito dalle norme del Ministero, ha quindi prestabilito delle date e dei metodi ad hoc per poter aderire alle somministrazioni del siero. Di seguito il calendario delle regioni: Valle d’Aosta: la somministrazione partirà dall’8 febbraio; Piemonte: inizialmente era prefissato per il 30 gennaio, poi è slittato verso il 6 febbraio e, ad oggi, la data non è ancora decisa; Lombardia: dal 25 – 26 marzo sarà possibile prenotarsi; Trentino ... Leggi su zon (Di lunedì 1 febbraio 2021) Comincia la sessione di somministrazione delper gli80:quando ci si può registrare per le somministrazioni nella propriaLa campagna della somministrazione delper gli80 è in fase di inizio. Ognid’Italia, come secondo quanto stabilito dalle norme del Ministero, ha quindi prestabilito delle date e dei metodi ad hoc per poter aderire alle somministrazioni del siero. Di seguito ilo delle regioni: Valle d’Aosta: la somministrazione partirà dall’8 febbraio; Piemonte: inizialmente era prefissato per il 30 gennaio, poi è slittato verso il 6 febbraio e, ad oggi, la data non è ancora decisa; Lombardia: dal 25 – 26 marzo sarà possibile prenotarsi; Trentino ...

