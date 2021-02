Vaccino per gli over 80 nel Lazio, attivo il sito per la prenotazione. Dopo il tilt, già 2200 prenotati in 7 minuti (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il sistema di prenotazione è accessibile via web tramite l'indirizzo https://prenotaVaccino - covid.regione.Lazio oppure tramite SaluteLazio.it. È disponibile un servizio telefonico di assistenza ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il sistema diè accessibile via web tramite l'indirizzo https://prenota- covid.regione.oppure tramite Salute.it. È disponibile un servizio telefonico di assistenza ...

