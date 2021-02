Vaccino over 80 nel Lazio, superate le 7.000 prenotazioni: ecco come fare domanda, come funziona (Di lunedì 1 febbraio 2021) Poche ore dall’avvio del sistema di prenotazione online per i vaccini rivolti agli over 80 e già sono oltre 7.000 le prenotazioni. Oggi dalle 12 è possibile collegarsi al sito www.saluteLazio.it (alla voce Prenota Vaccino), inserire il codice fiscale, selezionare il punto di somministrazione e la prima data disponibile (possono farlo anche i familiari) e prenotare per il Vaccino anti-Covid. Vaccino over 80 a Roma e nel Lazio: dove farlo I punti vaccinali in tutta la Regione Lazio sono 85 (35 solo a Roma), suddivisi in tutte le Asl in base alla popoLazione e secondo una logica di prossimità. L’8 febbraio si parte con le somministrazioni nel Lazio, ma al momento sono state oltre 7.000 le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 febbraio 2021) Poche ore dall’avvio del sistema di prenotazione online per i vaccini rivolti agli80 e già sono oltre 7.000 le. Oggi dalle 12 è possibile collegarsi al sito www.salute.it (alla voce Prenota), inserire il codice fiscale, selezionare il punto di somministrazione e la prima data disponibile (possono farlo anche i familiari) e prenotare per ilanti-Covid.80 a Roma e nel: dove farlo I punti vaccinali in tutta la Regionesono 85 (35 solo a Roma), suddivisi in tutte le Asl in base alla popone e secondo una logica di prossimità. L’8 febbraio si parte con le somministrazioni nel, ma al momento sono state oltre 7.000 le ...

