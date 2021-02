Vaccino over 80, nel Lazio 2.200 prenotazioni nei primi 7 minuti. Il calendario regione per regione (Di lunedì 1 febbraio 2021) Al via, dopo la falsa partenza di questa mattina, le prenotazioni per le vaccinazioni degli over 80 nel Lazio. “Le prenotazioni in modalità online sul sito SaluteLazio.it - riferisce l’unità di crisi della regione - sono partite con un quarto d’ora di anticipo sull’orario previsto e sono già 2.200 le prenotazioni eseguite nei primi 7 minuti. Un vero record. Si ricorda che non si tratta di un ‘Click-Day’ poiché le prenotazioni si potranno effettuare per l’intero trimestre. L’obiettivo è quello di dare ad ogni cittadino over 80 la propria prenotazione della prima e della seconda dose”. Da questa mattina, ricorda la regione, ”è inoltre operativo il ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Al via, dopo la falsa partenza di questa mattina, leper le vaccinazioni degli80 nel. “Lein modalità online sul sito Salute.it - riferisce l’unità di crisi della- sono partite con un quarto d’ora di anticipo sull’orario previsto e sono già 2.200 leeseguite nei. Un vero record. Si ricorda che non si tratta di un ‘Click-Day’ poiché lesi potranno effettuare per l’intero trimestre. L’obiettivo è quello di dare ad ogni cittadino80 la propria prenotazione della prima e della seconda dose”. Da questa mattina, ricorda la, ”è inoltre operativo il ...

