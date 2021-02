Vaccino, nell’Italia che va verso i due milioni di somministrazioni la Puglia attende oggi la consegna di 37mila dosia Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di lunedì 1 febbraio 2021) Circa 32mila dosi di Vaccino Pfizer-BioNTech e le prime 4300 del Vaccino Moderna. oggi questi gli arrivi attesi in Puglia dove le scorte per le somministrazioni anti corona virus stanno finendo. Immagini diffuse dal ministero della Salute. L'articolo Vaccino, nell’Italia che va verso i due milioni di somministrazioni la Puglia attende oggi la consegna di 37mila dosia <small class="subtitle">Dati del ministero della ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 1 febbraio 2021) Circa 32mila dosi diPfizer-BioNTech e le prime 4300 delModerna.questi gli arrivi attesi indove le scorte per lestanno finendo. Immagini diffuse dal. L'articoloche vai duedilaladi del...

