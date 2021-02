Vaccino, in Italia 1,4 milioni di dosi somministrate su 1,8 consegnate (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – In Italia sono state somministrate 1,4 milioni di dosi di Vaccino anti Covid delle 1,8 milioni ricevute attraverso l’Unione europea. È quanto emerge dal Covid-19 Vaccine Tracker messo a punto dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (ECDC). Secondo lo strumento l’Italia risulta essere prima per dosi distribuite, ma mancano i dati della Francia, e per alcuni parametri anche Germania, Finlandia e altri. Quanto alle dosi distribuite in Italia per cento abitanti sono 3,6 (in Olanda sono 5,4, in Danimarca 6,1), mentre risulta aver ricevuto la prima dose il 2,5% (il 2,6% di tedeschi, l’11,5% di irlandesi). Sono partite nella Regione Lazio le prenotazioni per il ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Insono state1,4didianti Covid delle 1,8ricevute attraverso l’Unione europea. È quanto emerge dal Covid-19 Vaccine Tracker messo a punto dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (ECDC). Secondo lo strumento l’risulta essere prima perdistribuite, ma mancano i dati della Francia, e per alcuni parametri anche Germania, Finlandia e altri. Quanto alledistribuite inper cento abitanti sono 3,6 (in Olanda sono 5,4, in Danimarca 6,1), mentre risulta aver ricevuto la prima dose il 2,5% (il 2,6% di tedeschi, l’11,5% di irlandesi). Sono partite nella Regione Lazio le prenotazioni per il ...

