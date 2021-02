Vaccino, in Campania in arrivo oltre 40mila dosi entro la giornata di domani (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Entra la giornata di domani arriveranno in Regione Campania oltre 40000 dosi del Vaccino Pfizer. Inoltre, sempre questa settimana, arriveranno 6300 dosi del Vaccino Moderna. Oggi è arrivata in Regione la prima parte del quantitativo settimanale di vaccini per il Covid -19. Si tratta di 8190 dosi, suddivise in sette vassoi Pfizer. Le dosi di Vaccino sono state distribuite dalla Regione all‘Asl di Avellino, all’ospedale Moscati del capoluogo irpino, al San Pio di Benevento, all’Asl Napoli per Ischia e all’Asl di Salerno per i presidi di Polla e Vallo della Lucania. domani arriveranno le altre 33.930 dosi attese ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Entra ladiarriveranno in Regione40000delPfizer. In, sempre questa settimana, arriveranno 6300delModerna. Oggi è arrivata in Regione la prima parte del quantitativo settimanale di vaccini per il Covid -19. Si tratta di 8190, suddivise in sette vassoi Pfizer. Ledisono state distribuite dalla Regione all‘Asl di Avellino, all’ospedale Moscati del capoluogo irpino, al San Pio di Benevento, all’Asl Napoli per Ischia e all’Asl di Salerno per i presidi di Polla e Vallo della Lucania.arriveranno le altre 33.930attese ...

