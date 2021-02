Vaccino Covid, von der Leyen: “In Estate il 70% degli europei lo avrà ricevuto. AstraZeneca? Li richiameremo ai loro obblighi” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il 70% degli europei sarà vaccinato entro l’Estate, grazie anche agli stock in arrivo dalle aziende che hanno già ricevuto il via libera alla diffusione del farmaco, mentre AstraZeneca, che ha tagliato del 70% le consegne all’Unione, dovrà rifornirla recuperando le dosi mancanti. Lo dice la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha parlato a un gruppo di tEstate europee. Il vertice di Palazzo Berlaymont difende l’operato della Commissione, dopo le polemiche nate in seguito ai ritardi annunciati sia da Pfizer che da AstraZeneca: “Ci aspettiamo che recuperi le dosi tagliate nel primo trimestre”, ha spiegato la presidente tedesca, aggiungendo che la strategia per riuscirci si basa sul nuovo meccanismo dell’export lanciato venerdì, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il 70%sarà vaccinato entro l’, grazie anche agli stock in arrivo dalle aziende che hanno giàil via libera alla diffusione del farmaco, mentre, che ha tagliato del 70% le consegne all’Unione, dovrà rifornirla recuperando le dosi mancanti. Lo dice la presidente della Commissione europea, Ursula von der, che ha parlato a un gruppo di teuropee. Il vertice di Palazzo Berlaymont difende l’operato della Commissione, dopo le polemiche nate in seguito ai ritardi annunciati sia da Pfizer che da: “Ci aspettiamo che recuperi le dosi tagliate nel primo trimestre”, ha spiegato la presidente tedesca, aggiungendo che la strategia per riuscirci si basa sul nuovo meccanismo dell’export lanciato venerdì, ...

La7tv : #nonelarena Mariano Amici, Il medico di base contro il vaccino anticovid: 'Non sono un novax, è 40 anni che effettu… - fattoquotidiano : Da una parte, migliaia di medici che protestano per essere rimasti senza vaccino anti Covid-19. Dall’altra, un medi… - Agenzia_Ansa : #Covid19 La #Pfizer fornirà all'Unione europea fino a ulteriori 75 milioni di dosi di #vaccino #ANSA - Noovyis : (Vaccino Covid, von der Leyen: “In Estate il 70% degli europei lo avrà ricevuto. AstraZeneca? Li richiameremo ai lo… - Cristia59109404 : @FabioFranchi1 Sarà stata 'l'emozione di aver ricevuto il vaccino per il Covid 19' -