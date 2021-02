Vaccino Covid over 80, parte il Lazio: come prenotarsi, il calendario delle regioni (Di lunedì 1 febbraio 2021) Vaccino Covid over 80 al via da oggi le prenotazioni, ad aprire le danze il Lazio – Lunedì 1 febbraio 2021. Nonostante i tagli e i ritardi nella consegna delle dosi, il piano vaccinale procede. La seconda fase, quella che prevede la somministrazione del Vaccino agli ultra 80enni, ne ha già subito le conseguenze con alcuni slittamenti dei tempi. Nella regione di Nicola Zingaretti si partirà oggi, dopo un posticipo di una settimana. Seguiranno Veneto e Liguria. A partire da metà marzo toccherà alla Lombardia, la regione più martoriata dal Coronavirus. Di seguito il calendario delle regioni e ulteriori dettagli sulla prenotazione: come si fa? Pubblicate le faq. leggi anche l’articolo —> Covid, il ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 1 febbraio 2021)80 al via da oggi le prenotazioni, ad aprire le danze il– Lunedì 1 febbraio 2021. Nonostante i tagli e i ritardi nella consegnadosi, il piano vaccinale procede. La seconda fase, quella che prevede la somministrazione delagli ultra 80enni, ne ha già subito le conseguenze con alcuni slittamenti dei tempi. Nella regione di Nicola Zingaretti si partirà oggi, dopo un posticipo di una settimana. Seguiranno Veneto e Liguria. A partire da metà marzo toccherà alla Lombardia, la regione più martoriata dal Coronavirus. Di seguito ile ulteriori dettagli sulla prenotazione:si fa? Pubblicate le faq. leggi anche l’articolo —>, il ...

