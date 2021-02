Vaccino Covid, oggi al via nel Lazio le prenotazioni per gli over 80. Il calendario nelle altre regioni (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo il personale medico sanitario e ospiti e personale delle Rsa, il Vaccino anti-Covid sarà somministrato in Italia alle persone con più di 80 anni, come prevede il piano vaccinale nazionale approvato dal Parlamento. Gli ultraottantenni sono infatti tra gli individui maggiormente a rischio nel caso in cui contraggano il Coronavirus. Ma quando arriverà il turno degli over 80 per il Vaccino? La risposta dipende principalmente da due fattori. Il primo è la disponibilità dei vaccini contro il Covid, che negli ultimi giorni è stata rivista al ribasso a causa dei tagli nelle consegne delle dosi annunciati da alcune case farmaceutiche, come Pfizer e Astrazeneca (di quest’ultimo Vaccino, tuttavia, l’Aifa consiglia la somministrazione a persone dai 18 ai 55 anni, quindi il ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo il personale medico sanitario e ospiti e personale delle Rsa, ilanti-sarà somministrato in Italia alle persone con più di 80 anni, come prevede il piano vaccinale nazionale approvato dal Parlamento. Gli ultraottantenni sono infatti tra gli individui maggiormente a rischio nel caso in cui contraggano il Coronavirus. Ma quando arriverà il turno degli80 per il? La risposta dipende principalmente da due fattori. Il primo è la disponibilità dei vaccini contro il, che negli ultimi giorni è stata rivista al ribasso a causa dei tagliconsegne delle dosi annunciati da alcune case farmaceutiche, come Pfizer e Astrazeneca (di quest’ultimo, tuttavia, l’Aifa consiglia la somministrazione a persone dai 18 ai 55 anni, quindi il ...

