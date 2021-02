Vaccino Covid Lazio | chi può farlo e come prenotarsi online dal 1° febbraio

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo una mattinata di malfunzionamento e ritardi èil sito web per la prenotazione delnel. La regione ha infatti dato il via alle vaccinazioni per le persone anziane sopra gli 80 anni. Lo ha fatto mettendo a disposizione un portale web in partenza da oggi 1°. Già dalla mattina però il sito è andato in crash, ritardando di alcune ore l’avvio delle prenotazioni da parte dei cittadini. “Per motivi tecnici sarà possibile effettuare la prenotazione su: http://prenota.regione..it a partire dalle ore 12:00 di questa mattina” era stato comunicato questa mattina in un post sulla pagina Facebook dell’assessorato alla sanità “Salute”. Salvo poi trovarsi di fronte ai problemi ...

Oltre che nella Regione Lazio , anche in Campania per gli over 80 è possibile effettuare la prenotazione delanti. La registrazione sulla piattaforma informatica messa a disposizione per l'adesione alla campagna riservata alla popolazione campana che ha oltre gli 80 anni di età è possibile da ..."Sono felice di annunciare che abbiamo i requisiti necessari per produrre ilantibasato su Rna della CureVac", ha affermato Stefan Oelrich, CEO di Bayer, precisando che l'obiettivo è ...Le istruzioni su chi può fare il vaccino covid nella Regione Lazio, come prenotarlo e come avviene la vaccinazione | LeggiOggi ...Al via da oggi il servizio di prenotazione online del vaccino per gli over 80 nel Lazio, ma disservizi già nelle prime ore.