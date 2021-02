Vaccino Covid, Burioni: «Ritardo nella consegna significa morti», l’affondo ad Arcuri (Di lunedì 1 febbraio 2021) Vaccino Covid Burioni – 1 febbraio 2021. «Un Ritardo nella consegna di vaccini significa morti». Sono queste le parole del professor Roberto Burioni durante la trasmissione Che tempo che fa. L’esperto ha detto la sua dopo l’intervista di Fabio Fazio al commissario straordinario per l’emergenza sanitaria Domenico Arcuri. «Mi ha colpito l’utilizzo di un avverbio, che dobbiamo accettare ‘serenamente’ che ci siano meno vaccini. Posso accettare serenamente la foratura di una gomma, ma se vado da un paziente in ospedale e gli dico che non ho gli antibiotici per curarlo, lui non lo accetta serenamente», ha sottolineato il virologo. leggi anche l’articolo —> Vaccino Covid over 80, parte il ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 1 febbraio 2021)– 1 febbraio 2021. «Undi vaccini». Sono queste le parole del professor Robertodurante la trasmissione Che tempo che fa. L’esperto ha detto la sua dopo l’intervista di Fabio Fazio al commissario straordinario per l’emergenza sanitaria Domenico. «Mi ha colpito l’utilizzo di un avverbio, che dobbiamo accettare ‘serenamente’ che ci siano meno vaccini. Posso accettare serenamente la foratura di una gomma, ma se vado da un paziente in ospedale e gli dico che non ho gli antibiotici per curarlo, lui non lo accetta serenamente», ha sottolineato il virologo. leggi anche l’articolo —>over 80, parte il ...

La7tv : #nonelarena Mariano Amici, Il medico di base contro il vaccino anticovid: 'Non sono un novax, è 40 anni che effettu… - fattoquotidiano : Da una parte, migliaia di medici che protestano per essere rimasti senza vaccino anti Covid-19. Dall’altra, un medi… - Agenzia_Ansa : L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato il vaccino anti Covid di AstraZeneca con l'indicazione per l'utilizzo p… - komba_vany : RT @molumbe: Il database europeo sulle reazioni avverse ai medicinali autorizzati, ha aggiornato al 30 gennaio 2021 il report sugli eventi… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Purtroppo con la Scusa dell'#Emergenza Covid-19, per il #Vaccino mRNA, hanno #Velocizzato le #AutorizzazioniSanitarie,… -