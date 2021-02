Vaccino Covid, “Arcuri non dice il vero”: perché il Parlamento non ha potuto discutere il piano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nella conferenza stampa del 29 gennaio scorso il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri ha detto che il Parlamento ha approvato un piano vaccinale diviso per tempi e categorie che può essere cambiato solo dal Parlamento stesso. Ma è davvero così? Su “Domani” la giurista Vitalba Azzollini ha cercato di fare chiarezza e rispondere a quest’interrogativo. A detta sua quello che dice Arcuri non corrisponde al vero: “le Camere sono state aggirate”. leggi anche l’articolo —> Covid, il bollettino di oggi: 7.925 nuovi casi e 329 morti, salgono le terapie intensive Il piano vaccinale è stato realizzato a dicembre 2020. Ad inizio mese il ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e Aifa, ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nella conferenza stampa del 29 gennaio scorso il Commissario per l’emergenza Domenicoha detto che ilha approvato unvaccinale diviso per tempi e categorie che può essere cambiato solo dalstesso. Ma è davcosì? Su “Domani” la giurista Vitalba Azzollini ha cercato di fare chiarezza e rispondere a quest’interrogativo. A detta sua quello chenon corrisponde al: “le Camere sono state aggirate”. leggi anche l’articolo —>, il bollettino di oggi: 7.925 nuovi casi e 329 morti, salgono le terapie intensive Ilvaccinale è stato realizzato ambre 2020. Ad inizio mese il ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e Aifa, ...

