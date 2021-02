Vaccino Covid agli Over 80, si inizia nel Lazio (Come prenotarsi). Il punto Regione per Regione (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Lazio apre le prenotazioni per le somministrazioni del Vaccino contro il Covid agli Over 80. Il punto Regione per Regione. Nonostante i problemi ormai noti con Pfizer, AstraZeneca e Moderna, che hanno tagliato le consegne all’Italia, nel nostro Paese la campagna di vaccinazione si avvia verso la nuova fase, quindi quella della somministrazione del Vaccino contro il Covid agli Over 80, ossia alle persone che hanno più di 80 anni. Vaccino Covid agli Over 80: aperte le prenotazioni nel Lazio Nel Lazio si parte già il 1 ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilapre le prenotazioni per le somministrazioni delcontro il80. Ilper. Nonostante i problemi ormai noti con Pfizer, AstraZeneca e Moderna, che hanno tato le consegne all’Italia, nel nostro Paese la campagna di vaccinazione si avvia verso la nuova fase, quindi quella della somministrazione delcontro il80, ossia alle persone che hanno più di 80 anni.80: aperte le prenotazioni nelNelsi parte già il 1 ...

