Vaccino AstraZeneca com’è | oltre 4 milioni di dosi in arrivo in Italia | «Priorità agli insegnanti»

Vaccino AstraZeneca, il 13,4% delle dosi distribuite in Europa toccherà all'Italia, per un totale di circa 4,6 milioni entro il primo semestre. L'Aifa consiglia di somministrarle agli under 55, tuttavia nel nostro paese non è ancora deciso a chi dare Priorità. Al 31 gennaio, sono un 1.934.633 le persone che hanno ricevuto almeno una dose di Vaccino anti Covid nel Belpaese. Una cifra che risente indubbiamente dei tagli e ritardi delle varie case farmaceutiche e che di fatto allontana il "sogno" di immunizzare l'intera popolazione entro settembre 2021.

