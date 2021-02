Vaccino anti Covid per gli over 80: nel Lazio sito in tilt. Giuliano Ferrara: “Bell’ingorgo” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Falsa partenza, con risvolti grotteschi, per il sito della Regione Lazio per prenotare il Vaccino anti Covid per gli over 80. Il portale doveva essere accessibile dalla mezzanotte di oggi, ma l’assessorato alla Sanità a mattinata inoltrata è stato costretto ad annunciare che l’esordio sarebbe slittato alle 12. Cosa avvenuta non senza altri incidenti. Regione Lazio surreale sul Vaccino Covid agli over 80 A qualche minuto dall’ora X, infatti, con un comunicato tanto trionfale quanto surreale, l’Unità di crisi della Regione ha annunciato che le prenotazioni dei vaccini anti Covid “in modalità online sul sito SaluteLazio.it per gli over 80 ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Falsa partenza, con risvolti grotteschi, per ildella Regioneper prenotare ilper gli80. Il portale doveva essere accessibile dalla mezzanotte di oggi, ma l’assessorato alla Sanità a mattinata inoltrata è stato costretto ad annunciare che l’esordio sarebbe slittato alle 12. Cosa avvenuta non senza altri incidenti. Regionesurreale sulagli80 A qualche minuto dall’ora X, infatti, con un comunicato tanto trionfale quanto surreale, l’Unità di crisi della Regione ha annunciato che le prenotazioni dei vaccini“in modalità online sulSalute.it per gli80 ...

