Vaccino anti-Covid, l’appello di Liliana Segre: “Vaccinate i detenuti” (Di lunedì 1 febbraio 2021) La senatrice Liliana Segre ha ribadito l’importanza di avviare una campagna vaccinale nelle carceri: “I detenuti vanno inseriti tra le categorie prioritarie” “Torno spesso a San Vittore perché sono stata in queste celle per 40 giorni quando ero una ragazzina e so cosa significa. Sempre per questo motivo mi sto battendo tanto affinché i detenuti vengano vaccinati subito” questo quanto affermato dalla senatrice Liliana Segre durante un evento per commemorare la Giornata della Memoria, organizzato dalla comunità di Sant’Egidio che ricorda la deportazione degli ebrei di Milano dal Binario 21. La Senatrice aveva già avanzato la proposta di una campagna vaccinale che ritenesse la categoria dei detenuti tra le prioritarie firmando un’interrogazione parlamentare, ... Leggi su zon (Di lunedì 1 febbraio 2021) La senatriceha ribadito l’importanza di avviare una campagna vaccinale nelle carceri: “Ivanno inseriti tra le categorie prioritarie” “Torno spesso a San Vittore perché sono stata in queste celle per 40 giorni quando ero una ragazzina e so cosa significa. Sempre per questo motivo mi sto battendo tanto affinché ivengano vaccinati subito” questo quanto affermato dalla senatricedurante un evento per commemorare la Giornata della Memoria, organizzato dalla comunità di Sant’Egidio che ricorda la deportazione degli ebrei di Milano dal Binario 21. La Senatrice aveva già avanzato la proposta di una campagna vaccinale che ritenesse la categoria deitra le prioritarie firmando un’interrogazione parlamentare, ...

La7tv : #nonelarena Mariano Amici, Il medico di base contro il vaccino anticovid: 'Non sono un novax, è 40 anni che effettu… - fattoquotidiano : Da una parte, migliaia di medici che protestano per essere rimasti senza vaccino anti Covid-19. Dall’altra, un medi… - Agenzia_Ansa : L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato il vaccino anti Covid di AstraZeneca con l'indicazione per l'utilizzo p… - Freedom03661447 : Nemmeno davanti alla realtà ammettono l’evidenza. Che vergogna dott Bassetti - callmefree1 : Non è l'Arena, le urla del medico Mariano Amici, contrario al vaccino Covid: 'Ho guarito senza i miei pazienti'. E… -