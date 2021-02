Vaccino: 75 milioni di dosi saranno fornite dalla Pfizer alla Ue (Di lunedì 1 febbraio 2021) La Pfizer fornirà all'Unione europea fino a ulteriori 75 milioni di dosi del suo Vaccino sviluppato insieme alla BioNTech nel secondo trimestre di quest'anno. Lo ha reso noto oggi la BioNTech Leggi su firenzepost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Lafornirà all'Unione europea fino a ulteriori 75didel suosviluppato insiemeBioNTech nel secondo trimestre di quest'anno. Lo ha reso noto oggi la BioNTech

