Vaccini | oltre 2 milioni le dosi somministrate in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Questo pomeriggio sono 2.003.543 le dosi di vaccino anti-Covid già somministrate agli Italiani. Nella settimana appena trascorsa – informano gli uffici del Commissario straordinario all'emergenza – si sono effettuate in media 78mila Vaccini al giorno nei 293 centri vaccinali individuati d'intesa con le Regioni, nonostante i ritardi delle consegne da parte delle aziende produttrici. Si è trattato, prevalentemente, della somministrazione della seconda dose ai cittadini che avevano già ricevuto la prima all'inizio della campagna.L'Italia è, attualmente, il Paese europeo che ha il maggior numero di "vaccinati", cioè di cittadini che hanno già effettuato sia la prima sia la seconda dose: 659.565 contro i 532mila della Germania e i 251mila della Spagna. Mentre in Francia i cittadini già ...

