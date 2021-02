Vaccini: nuovo piano Governo - Regioni. Ue: 650 milioni di dosi Pfizer nel 2021 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Per ridefinire la distribuzione delle dosi dopo il caos provocato dai tagli alle forniture. Ursula Von Der Leyn annuncia che la Pfizer fornirà all'Europa 75 milioni di dosi aggiuntive nel secondo ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Per ridefinire la distribuzione delledopo il caos provocato dai tagli alle forniture. Ursula Von Der Leyn annuncia che lafornirà all'Europa 75diaggiuntive nel secondo ...

matteorenzi : Elezioni anticipate? Qualche dirigente politico si finge raffinato stratega giocando la carta della paura sui senat… - RegioneER : #Vaccini anti-Covid, #EmiliaRomagna pronta ad accelerare di nuovo: a febbraio in arrivo quasi 234mila dosi. Innanzi… - RobertoBurioni : Siccome non si riescono ad avere abbastanza dosi di due vaccini estremamente efficaci e sicuri, invece di potenziar… - NicolaConcilio : RT @MarcoKris87: Nuovo scandalo in #Lombardia, Gimbe: 'Oltre il 51% dei vaccini a personale non sanitario'. .. Quindi, a quando l'urlo all… - EdoardoQuaquini : RT @ansaeuropa: L'#Italia ha ricevuto un totale di oltre 1,8 milioni di #dosi di #vaccino via #Ue, di queste 1,4 milioni sono state sommini… -