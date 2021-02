Vaccini | è partita la guerra delle fabbriche Landi ci spiega il mercato globale

Leggi su formiche

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Lo scorso luglio, scrivevo su Formiche.net del temae dellache si stava scatenando per mettere le mani sulle fonti della nuova frontiera del welfare dei popoli: ie le cure anti COVID19. A distanza di sei mesi tutto si sta confermando, non solo nella discriminazione fra popoli ricchi e poveri della Terra ma ben più fra i vari sistemi Paese all’interno dell’Occidente industrializzato, Usa verso EU, Occidente verso Cina e Russia e chi più ne ha più ne metta. Guardiamo che sta succedendo: negli USA, dove la gestione deicure (anticorpi monoclonali) è stata tutta avocata dal Governo federale, si è scelto, almeno per ora, di focalizzarsi sulla tecnologia mRNA (unacinque in sviluppo nei vari centri del mondo) cioè quella della BioNtech tedesca ...