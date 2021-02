Vaccini | cresce di nuovo il flusso | entro domani in Campania 42 120 dosi Pzifer e 6 300 Moderna

(Di lunedì 1 febbraio 2021) È arrivata oggi inla prima parte della spedizione settimanale attesa diCovid19. Lo si apprende dall’unità di Crisi della. Oggi sono stati consegnati i primi sette vassoi Pfizer per un totale di 8190che sono state distribuite dalla Regione all’Asl di Avellino, all’ospedale Moscati del capoluogo irpino, al San Pio di Benevento, all’Asl Napoli per Ischia e all’Asl di Salerno per i presidi di Polla e Vallo della Lucania.arriveranno le altre 33.930attese che saranno distribuite negli altri centri vaccinali. In totale tra oggi elaavrà quindi 42.120Pfizer. Sono in arrivo, sempre questa settimana, anche 6300di vaccino ...

IzzoEdo : @riktroiani Si fanno più like. Si ottengono più comparsate televisive. Vero Rik, hai ragione. Io e te siamo due idi… - HnnIbl1 : @SkyTG24 Sono tutti numeri falsi e manipolati ! Chiacchiere da parrucchiere ! I morti sono sempre 500 al giorno..… - auredagaz : @_Sazed Beh sui vaccini siamo 20-1 UK-EU, proiezione crescita PIL 2021 50% più di aerea UE, dalla Brexit sterlina c… - Giusepp22416552 : RT @Giusepp22416552: Vaccini ,Oms:I Paesi ricchi lanciano vaccini e i Paesi meno sviluppati del mondo guardano e aspettano. Ogni giorno i… - TutelaMarchio : Il caos dei vaccini si può risolvere con la liberazione dei brevetti?: Cresce il fronte dei sostenitori di una libe… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini cresce

Il Messaggero

...nel secondo trimestre di quest'anno non der leyen e al lavoro per garantire le consegne dei...di oltre 420 mila unitàdi disoccupazione sala dicembre al 9% anche il tasto tra i giovanie ...Londra, 1 febbraio 2021 -sempre pù la preoccupazione per le mutazioni del Coronavirus . E' allarme 'variante ... dallo Yorkshire, ha comunque rassicurato sui segnali d'efficacia dei"su ...A Hollywood sono diversi i super ricchi che usano voli privati e offrono soldi per avere dosi di vaccino anti Covid ...Nel Regno Unito tamponi a tappeto contro la variante sudafricana. Stati Uniti, l'esperto Usa: "La mutazione inglese colpirà come un uragano". Portogallo: boom di morti, situazione drammatica. Anche in ...