Vaccini Covid, sfiorate le 205.000 dosi. Donini: 'Il piano procede nonostante i rallentamenti' (Di lunedì 1 febbraio 2021) Vede una nuova accelerazione in Emilia - Romagna la campagna vaccinale contro il Covid - 19, dopo i rallentamenti dovuti alla decisione unilaterale di Pfizer - Biontech di ridurre le forniture: questa ... Leggi su cesenatoday (Di lunedì 1 febbraio 2021) Vede una nuova accelerazione in Emilia - Romagna la campagna vaccinale contro il- 19, dopo idovuti alla decisione unilaterale di Pfizer - Biontech di ridurre le forniture: questa ...

LegaSalvini : MARCO TRAVAGLIO ANCORA CI SPERA: CONTE PREMIER, SUL COVID È ANDATO BENISSIMO ?????? - Agenzia_Ansa : La Germania sta ordinando vaccini anti Covid per il 2022 nel caso in cui fossero necessarie dosi regolari o di rich… - SkyTG24 : Covid Lazio, vaccini: oggi prenotazioni per over 80. DIRETTA - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG >ANSA-IL-PUNTO/COVID:Fedriga,incertezza dosi vaccini è reale Oggi 129 nuovi casi. R… - ANSA_med : Covid: Anp, vaccinazione palestinesi da metà febbraio. Premier Sthayyeh, attesi 50mila vaccini | #ANSA -