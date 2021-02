Vaccini Covid per gli over 80: in alcune Regioni sono partite le prenotazioni (Di lunedì 1 febbraio 2021) La Fase 2 della campagna vaccinale in Italia, ossia quella che prevede l'immunizzazione degli over 80, ha subito ritardi causati dai tagli delle consegne dei Vaccini da parte delle case farmaceutiche. Nonostante questi ritardi però le Regioni avvieranno a breve la vaccinazione alla fascia di popolazione più a rischio. In particolare, il Trentino Alto Adige è in vantaggio e ha già iniziato questa seconda fase mentre altre, come il Lazio e la Campania, hanno dato il via alle prenotazioni. Vediamo nello specifico il calendario con tutte le date che fino a questo momento sono state rese note. Vaccini Covid agli over 80: in alcune Regioni è possibile prenotare A partire da oggi, 1° febbraio 2021, gli ultra 80enni del Lazio ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 1 febbraio 2021) La Fase 2 della campagna vaccinale in Italia, ossia quella che prevede l'immunizzazione degli80, ha subito ritardi causati dai tagli delle consegne deida parte delle case farmaceutiche. Nonostante questi ritardi però leavvieranno a breve la vaccinazione alla fascia di popolazione più a rischio. In particolare, il Trentino Alto Adige è in vantaggio e ha già iniziato questa seconda fase mentre altre, come il Lazio e la Campania, hanno dato il via alle. Vediamo nello specifico il calendario con tutte le date che fino a questo momentostate rese note.agli80: inè possibile prenotare A partire da oggi, 1° febbraio 2021, gli ultra 80enni del Lazio ...

