Vaccini Covid, Bayer produrrà Curevac. Pfizer consegnerà 75 milioni di dosi nel II trimestre. Von der Leyen: "Saranno 600 nel 2021" (Di lunedì 1 febbraio 2021) Lo scontro sui Vaccini, tra ritardi e annunci di tagli, sembra aver raggiunto un punto di caduta. Superato il quale sembra intravedersi una schiarita. Innanzitutto la Pfizer fornirà all'Unione europea fino a ulteriori 75 milioni di dosi del suo vaccino sviluppato insieme alla BioNTech nel secondo trimestre di quest'anno. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, in un tweet ha commentato la notizia così: "Lavoriamo con le aziende farmaceutiche per assicurare che i Vaccini vengano consegnati agli europei. Pfizer-Biontech consegnerà 75 milioni di dosi in più nel secondo trimestre dell'anno e fino ad un totale di 600 milioni di dosi nel ...

