Vacca M5S | banchi a rotelle causa di mal di schiena? Propaganda ridicola 119 milioni di euro per 400mila sedute INTERVISTA

orizzontescuola : Vacca (M5S): banchi a rotelle causa di mal di schiena? Propaganda ridicola. 119 milioni di euro per 400mila sedute… - CieloGrigioStop : @M49liberorso Domanda errata. Quanti sono i pentiti #m5s? Regionali 2020 dicono milioni di voti spariti. M5s NON… -

Ultime Notizie dalla rete : Vacca M5S

Il capogruppoin commissione Cultura alla Camera Gianluca: 'Giuseppe Conte ha ricoperto il suo ruolo con autorevolezza e grande credibilità, anche in ambito internazionale: è con lui a ..."Ilnon potrà aprire un dialogo con soggetti condannati o indagati per mafia o reati gravi", la ... Il collega Gianluca, capogruppo in Commissione Cultura, osserva: "Noi ci stringiamo attorno ...Pochi minuti dopo le dichiarazioni di Crimi, sono arrivate le dichiarazioni dei parlamentari. Di Battista, Lezzi e Morra non la pensano come lui ...Il presidente della Camera dovrà riferire entro martedì. Colloqui al via da sabato pomeriggio. La decisione del capo dello Stato per “verificare la possibilità di una maggior ...