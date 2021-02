“Va radiata dalla tv”. GF Vip, Alda D’Eusanio sotto pressione. L’accusa è infamante, la squalifica sempre più vicina (Di lunedì 1 febbraio 2021) Si incendia la polemica al GF Vip dopo le parole di Alda D’Eusanio pronunciate ieri e che potrebbero portare alla squalifica della concorrente. Una richiesta che arriva da più parti. Da dentro la casa, per primo Tommaso Zorsi. E da fuori. Sono in molti infatti a chiedere un provvedimento dopo la mano dura usata con Fausto Leali e Stefano Bettarini, l’ultimo uscito dalla casa e del quale Alda D’Eusanio potrebbe battere il record. Meno di una settimana infatti era durata la presenza dell’ex marito di Simona Ventura. Meno di tre giorni potrebbe durare quella della presentatrice. Tutto è successo nella giornata di domenica 31 gennaio. Proprio come è accaduto a Fausto Leali, la conduttrice si è lasciata scappare dalla bocca una affermazione che non è piaciuta per nulla alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Si incendia la polemica al GF Vip dopo le parole dipronunciate ieri e che potrebbero portare alladella concorrente. Una richiesta che arriva da più parti. Da dentro la casa, per primo Tommaso Zorsi. E da fuori. Sono in molti infatti a chiedere un provvedimento dopo la mano dura usata con Fausto Leali e Stefano Bettarini, l’ultimo uscitocasa e del qualepotrebbe battere il record. Meno di una settimana infatti era durata la presenza dell’ex marito di Simona Ventura. Meno di tre giorni potrebbe durare quella della presentatrice. Tutto è successo nella giornata di domenica 31 gennaio. Proprio come è accaduto a Fausto Leali, la conduttrice si è lasciata scapparebocca una affermazione che non è piaciuta per nulla alla ...

