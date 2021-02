“Va cacciata” Per Alda Deusanio non sono passate nemmeno 24h che già la vogliono fuori. Ecco perché (Di lunedì 1 febbraio 2021) A meno di 24 ore dall’ingresso nella casa del Grande Fratello VIP, Alda D’Eusanio potrebbe già essere a rischio squalifica. Alda D’Eusanio a rischio squalifica? Anche se questa lunghissima edizione del reality è lunghissima e quasi alla fine, sembra che i colpi di scena non manchino mai. Al centro del mirino, questa volta, c’è la nuova entrata Alda D’Eusanio. Ecco cosa è successo Gli inquilini erano tutti riuniti attorno a Tommaso Zorzi, il quale stava vestendo i panni del ‘genio della casa’ per esaudire i desideri dei compagni. Carlotta Dell’Isola chiede del pesce; in men che non si dica, la nuova entrata, Alda, stuzzica la giovane con una battuta: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Tu ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 1 febbraio 2021) A meno di 24 ore dall’ingresso nella casa del Grande Fratello VIP,D’Eusanio potrebbe già essere a rischio squalifica.D’Eusanio a rischio squalifica? Anche se questa lunghissima edizione del reality è lunghissima e quasi alla fine, sembra che i colpi di scena non manchino mai. Al centro del mirino, questa volta, c’è la nuova entrataD’Eusanio.cosa è successo Gli inquilini erano tutti riuniti attorno a Tommaso Zorzi, il quale stava vestendo i panni del ‘genio della casa’ per esaudire i desideri dei compagni. Carlotta Dell’Isola chiede del pesce; in men che non si dica, la nuova entrata,, stuzzica la giovane con una battuta: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Tu ...

