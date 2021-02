Uscite Infinity di febbraio 2021: Riverdale 4, Batwoman, Chicago Fire, Med e PD (Di lunedì 1 febbraio 2021) Uscite Infinity febbraio 2021. Tra i film e serie tv in arrivo: Riverdale 4, Batwoman, e le nuove stagioni di Chicago Fire, P.D. e Med. Nel mese di febbraio complicato per catalogo di Infinity almeno stando alle Uscite annunciate per quanto riguarda i film. Ci sono titoli popolari, ma non è la lista che siamo abituati a vedere. Dal punto di vista seriale invece sarà un buon mese per gli appassionati del mondo DC, che potranno recuperare o ri-vedere Batwoman e Supergirl che arriveranno con la prima e la quinta stagione in attesa delle nuove in arrivo a aprile. Ci sarà anche la quarta stagione di Riverdale (la quinta stagione arriverà dal 5 marzo 2021), ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 1 febbraio 2021). Tra i film e serie tv in arrivo:4,, e le nuove stagioni di, P.D. e Med. Nel mese dicomplicato per catalogo dialmeno stando alleannunciate per quanto riguarda i film. Ci sono titoli popolari, ma non è la lista che siamo abituati a vedere. Dal punto di vista seriale invece sarà un buon mese per gli appassionati del mondo DC, che potranno recuperare o ri-vederee Supergirl che arriveranno con la prima e la quinta stagione in attesa delle nuove in arrivo a aprile. Ci sarà anche la quarta stagione di(la quinta stagione arriverà dal 5 marzo), ...

