Usare Don Milani come brand mi sconcerta | lo dico da ex ragazzo di Barbiana

di Guido Carotti Egregio direttore, ho letto sul suo giornale l'articolo di Alex Corlazzoli Don Milani, riscoprire oggi la scrittura collettiva di Barbiana: il progetto di "Scuola capitale sociale". Toccherò solo uno degli argomenti trattati, perché do per scontate la buona fede e la preparazione degli organizzatori e di chi terrà questo corso. Dichiarare che la scrittura collettiva di don Lorenzo Milani torna d'attualità è perlomeno un falso, perché da quando è morto il priore molte sono state le scuole e gli insegnanti che l'hanno praticata ed elaborata con i loro studenti. In Italia e anche all'estero. Diversi sono i libri e le tesi che su questo argomento hanno approfondito il tema. Forse è la prima volta che si promuove un corso online, e soprattutto credo sia la prima volta che viene promossa la scrittura collettiva

