Usa: Trump annuncia nuovo team legale che lo difenderà in processo impeachment

Washington, 1 feb. (Adnkronos) – Dopo la rinuncia all'incarico da parte degli avvocati che stavano preparando la sua difesa nel processo di impeachment, Donald Trump ha annunciato il nuovo team legale che lo rappresenterà nel procedimento che inizia lunedì prossimo al Senato. Gli avvocati David Schoen e Bruce Castor guideranno il team che difenderà l'ex presidente dall'accusa di aver istigato l'insurrezione che ha portato all'assalto del Congresso il 6 gennaio scorso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

