USA | spese costruzioni sopra attese a dicembre

(Teleborsa) – Rallenta leggermente la crescita delle spese per costruzioni in USA nel mese di dicembre. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, si porta a 1.490,4 miliardi di dollari registrando un aumento dell'1% dopo il +1,1% di novembre (rivisto da +0,9%). Il dato risulta tuttavia migliore delle stime degli analisti che erano per un calo fino a +0,9%. Su base annua si è visto invece un incremento del 5,7%.Tra le costruzioni private, le cui spese sono cresciute dell'1,2% a 1.137,6 miliardi di dollari, quelle di tipo residenziale sono salite del 3,1% a 691 miliardi di dollari. La spesa in ambito pubblico ha segnato un aumento dello 0,5% a 352,8 miliardi di dollari.

Rallenta leggermente la crescita delle spese per costruzioni in USA nel mese di dicembre. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano , si porta a 1.490,4 miliardi di dollari registrando un aumento dell'1% dopo il +1,1% di ...

