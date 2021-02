Usa, polizia arresta e usa spray al peperoncino contro bambina afroamericana di 9 anni – Video (Di lunedì 1 febbraio 2021) Un Video che mostra agenti di polizia ammanettare e usare spray al peperoncino contro una bambina afroamericana di nove anni in preda a una crisi psichiatrica sembra destinato a fare esplodere nuove polemiche negli Usa in merito alle violenze della polizia contro cittadini afroamericani. L’episodio è avvenuto a Rochester, cittadina dello Stato di New York già teatro nel marzo scorso di un altro fatto che provocò un’ondata di manifestazioni di protesta: la morte di Daniel Prude, un afroamericano anch’egli con problemi mentali, tenuto a terra con la forza da alcuni poliziotti che gli avevano ricoperto il capo con un cappuccio dopo che l’uomo aveva sputato contro di loro affermando di avere il Covid. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Unche mostra agenti diammanettare e usarealunadi novein preda a una crisi psichiatrica sembra destinato a fare esplodere nuove polemiche negli Usa in merito alle violenze dellacittadini afroamericani. L’episodio è avvenuto a Rochester, cittadina dello Stato di New York già teatro nel marzo scorso di un altro fatto che provocò un’ondata di manifestazioni di protesta: la morte di Daniel Prude, un afroamericano anch’egli con problemi mentali, tenuto a terra con la forza da alcuni poliziotti che gli avevano ricoperto il capo con un cappuccio dopo che l’uomo aveva sputatodi loro affermando di avere il Covid. Le ...

