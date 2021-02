Usa, polizia ammanetta e usa spray al peperoncino contro una bambina afroamericana di 9 anni (Di lunedì 1 febbraio 2021) Gli agenti di polizia di Rochester , cittadina dello Stato di New York , hanno ammanettato e usato spray al peperoncino contro una bambina afroamericana di nove anni in preda a una crisi psichiatrica. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 1 febbraio 2021) Gli agenti didi Rochester , cittadina dello Stato di New York , hannoto e usatoalunadi novein preda a una crisi psichiatrica. ...

Andyphone : @Frances70511965 @DOZO404 @RaiNews Gli stessi metodi che usano in Europa e in USA per le manifestazioni non autoriz… - Herbert403 : Ma come si fa? Fra l'altro la bambina era già in preda a crisi psichiatrica. Ma a loro che cazzo glie ne fotte? Non… - tuotrading : Usa, polizia arresta e usa spray al peperoncino contro bambina afroamericana di 9 anni – Video - Donati7Nicola : RT @FmMosca: CHE SCHIFO #PROPAGANDA ??Protestano in #USA pro #Trump - Fascisti - Estremisti ??Protestano in Francia contro il #lockdown -… - CorriereUmbria : Usa, arrestata bambina afroamericana di nove anni: il video choc della polizia. Usato anche spray urticante #Usa… -