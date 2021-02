Usa | manette e spray urticante Arresto choc di una bimba afroamericana di 9 anni | “Voglio papà” Video

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Rochester, 1 feb – Unche fa rabbrividire quello che ha per protagonista, suo malgrado, unadi 9, ammanettata e “bloccata” con lodai poliziotti. E meno male che il razzismo sistemico degli Usa era tutta colpa di Trump: scenderanno in piazza contro Biden i militanti Black Lives Matter? Laarrestata “” Ildura ben 17 minuti ed è stato girato dalla body cam di un poliziotto. Nel filmato è possibile vedere la bambina, di appena 9, che viene immobilizzata usando loal pepe nero in dotazione alla polizia e viene ammanettata e poi arrestata, facendola entrare nell’auto delle forze ...

Bambina di 9 anni ammanettata sulla neve e costretta a salire sull'auto della polizia con lo spray urticante a Rochester (New York)