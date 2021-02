Usa, la polizia usa spray al peperoncino e ammanetta una bambina | video (Di lunedì 1 febbraio 2021) "Voglio il mio papà!", si sente la bimba urlare nel video. Si rifiuta di entrare nell'auto, allora viene prelevata con la forza, immobilizzata e ammanettata. Le viene anche spruzzato dello spray al peperoncino. Due agenti della polizia di Rochester, nello Stato di New York, hanno arrestato una bambina di 9 anni a causa di una lite famigliare. Secondo quanto riportano i poliziotti, la bambina era in stato di alterazione e minacciava di uccidere sua madre, per poi suicidarsi. Gli agenti avrebbero spiegato di aver usato questi mezzi per garantire la sicurezza stessa della ragazza. La sindaca di Rochester, Lovely Warren, ha condannato l'uso della forza contro una bambina, dichiarando: "In quanto madre dico che questo video non è qualcosa ... Leggi su panorama (Di lunedì 1 febbraio 2021) "Voglio il mio papà!", si sente la bimba urlare nel. Si rifiuta di entrare nell'auto, allora viene prelevata con la forza, immobilizzata eta. Le viene anche spruzzato delloal. Due agenti delladi Rochester, nello Stato di New York, hanno arrestato unadi 9 anni a causa di una lite famigliare. Secondo quanto riportano i poliziotti, laera in stato di alterazione e minacciava di uccidere sua madre, per poi suicidarsi. Gli agenti avrebbero spiegato di aver usato questi mezzi per garantire la sicurezza stessa della ragazza. La sindaca di Rochester, Lovely Warren, ha condannato l'uso della forza contro una, dichiarando: "In quanto madre dico che questonon è qualcosa ...

