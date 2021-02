Usa, la polizia usa manette e spray urticante contro una bambina (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Corriere : Usa: polizia usa spray al peperoncino contro bambina afroamericana di nove anni - repubblica : Usa, video shock: bambina afroamericana ammanettata e caricata a forza in auto dalla polizia - amnestyitalia : Scopri il nostro portale interattivo Tear Gas: An Investigation con nuovi dati sull’uso improprio dei gas lacrimoge… - Ilmiocantolibe4 : In proporzione, un tale spiegamento di poliziotti non era presente neppure il 6 gennaio al Campidoglio!… - sandroid76 : RT @OttobreInfo: Il peggiore dei regimi autoritari, il più sanguinario stato di polizia sulla faccia della terra: gli USA -