Usa, ex complottista si scusa con il giornalista Cnn: “Pensavo che tu mangiassi i bambini, mi dispiace” (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Credevi davvero che esponenti democratici di alto livello e personaggi dello spettacolo bevessero il sangue dei bambini?”. “Anderson, in realtà Pensavo che anche tu facessi queste cose, e vorrei scusarmi per questo”. Il surreale dialogo si è svolto durante l’intervista del giornalista e anchorman della Cnn Anderson Cooper con Jitarth Jadeja, un ex sostenitore di QAnon, nell’ambito di un’inchiesta intitolata Inside the QAnon Consipracy sulla diffusione delle teorie complottiste negli Stati Uniti. Il complottista “pentito” racconta di aver creduto a una serie di fake news diffuse dall’estrema destra, secondo le quali il mondo sarebbe governato da un gruppo ristretto di pedofili e satanisti, tra cui Bill Gates e diversi vip e politici democratici statunitensi, ai quali si sarebbe opposto l’ex ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Credevi davvero che esponenti democratici di alto livello e personaggi dello spettacolo bevessero il sangue dei?”. “Anderson, in realtàche anche tu facessi queste cose, e vorreirmi per questo”. Il surreale dialogo si è svolto durante l’intervista dele anchorman della Cnn Anderson Cooper con Jitarth Jadeja, un ex sostenitore di QAnon, nell’ambito di un’inchiesta intitolata Inside the QAnon Consipracy sulla diffusione delle teorie complottiste negli Stati Uniti. Il“pentito” racconta di aver creduto a una serie di fake news diffuse dall’estrema destra, secondo le quali il mondo sarebbe governato da un gruppo ristretto di pedofili e satanisti, tra cui Bill Gates e diversi vip e politici democratici statunitensi, ai quali si sarebbe opposto l’ex ...

