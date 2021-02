“Uno sgorbio!”, Alda D’Eusanio demolisce l’ex marito di Maria Teresa Ruta – VIDEO (Di lunedì 1 febbraio 2021) In attesa di scoprire quale decisione prenderà il Grande Fratello Vip nei confronti di Alda D’Eusanio, l’opinionista di Barbara d’Urso ha preso le difese di Maria Teresa Ruta, sparando a zero sull’ex marito Amedeo Goria. Alda D’Eusanio demolisce l’ex marito di Maria Teresa Ruta: “Uno sgorbio!” Maria Teresa è una persona da scoprire. La conoscevamo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 1 febbraio 2021) In attesa di scoprire quale decisione prenderà il Grande Fratello Vip nei confronti di, l’opinionista di Barbara d’Urso ha preso le difese di, sparando a zero sulAmedeo Goria.di: “Unoè una persona da scoprire. La conoscevamo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : “Uno sgorbio!”, Alda D’Eusanio demolisce l’ex marito di Maria Teresa Ruta – VIDEO #GFVip - aamaurelius : A sinistra piagnucolano e accusano #Renzi di voler far saltare il banco con uno sgorbio di partito al 2%, però vogl… - diegomerendona : @bolymasala Insinuando che fosse conosciuta per questo suo cesto di corna e che era uno sgorbio - alice89483710 : RT @SaraBoooh: Zelletta e Stefania neri per le battute di Alda sul fatto che MTR sia cornuta e il suo ex marito sia uno sgorbio. #sovip #t… - SaraBoooh : Zelletta e Stefania neri per le battute di Alda sul fatto che MTR sia cornuta e il suo ex marito sia uno sgorbio. #sovip #tzvip -