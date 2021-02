Una vita, trama 1° febbraio: la spiegazione di Armando (Di lunedì 1 febbraio 2021) Armando non sopporterà di non vedersi con Susana e così prenderà una decisione importante. L'uomo, come rivelano le anticipazioni Una vita in onda oggi 1° febbraio, andrà a parlarle e le spiegherà i motivi del suo divorzio. Poco dopo, seguendo un consiglio di Rosina, prenoterà l'intero ristorante per cenare da solo con l'ex sarta. Nel frattempo, Felipe e Marcia non riusciranno a stare lontano uno dall'altro e così si vedranno di nascosto. Grazie a ciò, l'umore dell'uomo migliorerà moltissimo e tutti se ne accorgeranno, soprattutto Genoveva che inizierà ad avere dei sospetti. Una vita, spoiler 1° febbraio: Armando spiega a Susana i motivi del suo divorzio Susana da quando ha saputo che Armando ha rotto il sacro vincolo del matrimonio con il divorzio, fa di tutto ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 1 febbraio 2021)non sopporterà di non vedersi con Susana e così prenderà una decisione importante. L'uomo, come rivelano le anticipazioni Unain onda oggi 1°, andrà a parlarle e le spiegherà i motivi del suo divorzio. Poco dopo, seguendo un consiglio di Rosina, prenoterà l'intero ristorante per cenare da solo con l'ex sarta. Nel frattempo, Felipe e Marcia non riusciranno a stare lontano uno dall'altro e così si vedranno di nascosto. Grazie a ciò, l'umore dell'uomo migliorerà moltissimo e tutti se ne accorgeranno, soprattutto Genoveva che inizierà ad avere dei sospetti. Una, spoiler 1°spiega a Susana i motivi del suo divorzio Susana da quando ha saputo cheha rotto il sacro vincolo del matrimonio con il divorzio, fa di tutto ...

