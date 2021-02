Una Vita, anticipazioni spagnole: Felipe e Genoveva potrebbero morire nel gran finale (Di lunedì 1 febbraio 2021) A poche puntate dal finale di Una Vita, arrivano le aggiornatissime anticipazioni sulla soap opera spagnola. A quanto pare, la situazione si metterà sempre peggio per il povero Felipe. L'avvocato, che ha incontrato dei seri problemi di salute dopo l'esplosione avvenuta 5 anni prima ad Acacias, non darà segni di miglioramento: che sia arrivata l'ora della sua morte? Intanto, dalle fonti spagnole si apprende che anche per Genoveva la situazione non sarà delle migliori dato che il suo stesso marito a breve attenterà alla sua Vita. anticipazioni Una Vita, trame iberiche: il discorso commovente di Ramon per il suo defunto figlio L'inaugurazione della piazza dedicata ad Antonito Palacios, che ha perso la Vita cinque anni ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 1 febbraio 2021) A poche puntate daldi Una, arrivano le aggiornatissimesulla soap opera spagnola. A quanto pare, la situazione si metterà sempre peggio per il povero. L'avvocato, che ha incontrato dei seri problemi di salute dopo l'esplosione avvenuta 5 anni prima ad Acacias, non darà segni di miglioramento: che sia arrivata l'ora della sua morte? Intanto, dalle fontisi apprende che anche perla situazione non sarà delle migliori dato che il suo stesso marito a breve attenterà alla suaUna, trame iberiche: il discorso commovente di Ramon per il suo defunto figlio L'inaugurazione della piazza dedicata ad Antonito Palacios, che ha perso lacinque anni ...

